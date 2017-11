Controlan conato de incendio en Hospital General de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

La tarde de este domingo se presentó un conato de incendio en el Hospital General de Ciudad Obregón, el cual no tuvo consecuencias serias ni afectaciones a la salud de personal y pacientes.



De manera preventiva se evacuaron pacientes y personal, informó el director, Luis Alberto Ariel Villanueva Egan.



“El conato de incendio se generó en el área de Laboratorio Clínico, específicamente en la campana de flujo laminar, eso generó la producción de humo y cuando intervino oportunamente el cuerpo de bomberos, se incrementó más el humo al contenerlo, pero no hubo ninguna pérdida que lamentar”, aclaró el director del nosocomio.



La evacuación de pacientes y personal, indicó, fue para evitar afectaciones al exponerse al humo, ya que es tóxico; además, no se tuvo ninguna repercusión humana durante el incidente, por lo que ya se trabaja con normalidad y tranquilidad en el nosocomio.



“En estos momentos estamos realizando también una jornada quirúrgica para atender a niños con parálisis cerebral infantil, la cual no fue suspendida porque se trasladaron los pacientes y a los médicos al hospital anexo, al Hospital del Niño y la Mujer”, indicó Villanueva Egan.