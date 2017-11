En Cajeme no se solapará a policías en la ilegalidad: Seguridad Pública

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

No se solapará a ningún elemento policiaco que transite por la ilegalidad y caerá sobre quien cometa algún ilícito todo el peso de la Ley, aseveró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo, luego de que se detuviera a un miembro de su corporación por participar en un atraco a mano armada.



Aseguró que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a su cargo no hay cabida para delincuentes.



A las 09:17 horas del pasado sábado, tres individuos armados con arma de fuego arribaron a las oficinas de la empresa ICSA ubicada en la Carretera Federal 15, kilómetro 5 Esperanza-Hornos.



Ahí, ataron a dos empleados y a otro le exigieron el dinero de la nómina, dándose a la fuga con el botín en un automóvil sedán sin placas de circulación.



Entre lo que hurtaron se encontraban dos celulares, por lo que, luego de dar parte a las autoridades policiacas, los empleados de ICSA activaron los sistemas de geolocalización y de esa forma la Policía Municipal logró ubicar y detener a los asaltantes minutos después de ocurrido el atraco.



En la calle 400 y Michoacán los elementos de Seguridad Pública de Cajeme detuvieron a los tres asaltantes.



El primero de nombre Juan Agustín G.G., Christian Ramsés SG y Jesús Cruz A.T.; siendo uno de ellos policía municipal en activo, el cual se encontraba de vacaciones; y otro, ex policía de Culiacán, Sinaloa.



A los detenidos se les puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se incautaron 48 mil 678 pesos y dos celulares recuperados, además de dos armas de fuego que fueron aseguradas, una calibre .9 milímetros con siete cartuchos útiles y un revolver calibre .38, con cuatro cartuchos útiles



Gutiérrez Lugo destacó que el alcalde Faustino Félix Chávez, ha trabajado para mejorar la calidad de vida y condiciones de trabajo de los elementos de Seguridad Pública, así como para que la ciudadanía recupere la confianza en la corporación policiaca, de tal forma que los policías deben de poner de su parte para lograrlo.



Ante esos hechos, el alcalFélix Chávez solicitó al Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE), Rodolfo Montes de Oca Mena, una investigación exhaustiva del caso, a fin de descartar o detectar la participación en el atraco u otros ilícitos, de algún elemento de la Policía Municipal de Cajeme.



Se trata de detectar si en la corporación policiaca hay más elementos que, escudándose en su profesión, actúen bajo la ilegalidad, subrayó.