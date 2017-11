Alertan de amputaciones por uso de cohetes

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque aún no comienza a generalizarse el uso de cohetes por la temporada de las posadas, el subdirector del Hospital General de Ciudad Obregón (HGCO) alertó sobre sus consecuencias.



Leonel Hurtado Ortega señaló que año con año son entre 3 y 5 los pacientes que llegan con lesiones graves por el uso de dichos productos, pero son más de 10 los que arriban con heridas leves y quemaduras.



"Los padres deben ser muy responsables con el uso de cohetes, por lo regular siempre tenemos 3, 4 pacientes con lesiones importantes en manos, cara", resaltó, "les cambia la vida totalmente, una extremidad pueden perderla".



Durante la segunda quincena de diciembre es cuando los casos comienzan a llegar al área de urgencias, recordó, sobre todo durante la Navidad y el Año Nuevo.



"Les compran los papás los cohetes en lugar de ser responsables y no están al pendiente de ellos, lo ideal sería que no se los compren, o que vigilen su uso", subrayó.



El 80% de los casos de quemaduras se da en menores de edad de entre los 5 y 10 años, expuso, pero también en adolescentes menores de 18 años.



Pese a que muchos de estos artefactos parecen ser inofensivos, todos están hechos con pólvora y utilizan fuego, dos elementos causantes de graves daños, recalcó.



Desde las conocidas como "cebollitas" hasta las "palomas" y otros cohetes, suelen ser peligrosos, subrayó, quienes los usarán deben reforzar la precaución.