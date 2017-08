Rechazan reubicación y piden "prepa" en la Cámara Junior

COMISARÍA DE CÓCORIT(GH)

Al estar casi lista la reubicación de la Escuela Primaria Cámara Junior a la colonia El Zapato, padres de familia del plantel rechazaron el nuevo inmueble y piden una preparatoria en las instalaciones.



Guadalupe Polanco Castro, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, explicó que desde hace años se ha buscado la llegada de esta institución de educación media superior a la comunidad sin éxito alguno, y ahora se podría concretar.



"Si tanto se preocupan por la educación estamos pidiendo que ya que está construido ese edificio se aproveche y se instale una preparatoria para darle educación media superior a los jóvenes cocoreños, tenemos años solicitando una y nunca se ha concretado", subrayó.



La reubicación del plantel no es necesaria y tampoco fue condensada con los padres, dijo, y no se permitirá.



Expuso que la zona hacia dónde se planea reubicar la escuela cuenta con altos índices de delincuencia y es insegura para los menores, principal causa de su oposición.



"Los que vivimos aquí sabemos que es delictiva y estamos hablando de niños de 6 a 12 años, de hecho un padre de familia que vive para aquel lado está luchando para que la escuela aquí se quede", mencionó.



Aunque la mañana de este viernes se intentó charlar con la directora del plantel para tratar este tema, esta no los quiso recibir, aseguró, por lo que buscarán el acercamiento con la Gobernadora.



Al momento existe un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito avalado por el Departamento Jurídico de la SEC, destacó, y por dicha línea se impedirá la insistente reubicación.