Inseguridad y falta de transporte, causa de deserción: Conalep

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La inseguridad que mantiene el Conalep en el Plano Oriente y los problemas del transporte, son sólo algunas de las causas más fuertes que mantienen un 40% de deserción en los estudiantes de nuevo ingreso.



Arturo Iván Arredondo Villegas, director del plantel, explicó que por el contrario, hace años era la cuestión económica la principal limitante, situación que poco a poco se ha ido solucionado con los programas de apoyo y becas.



"Son muchos factores pero el más importante según los análisis es el económico, el transporte que ahorita es un problema fuerte, por cuestión de tiempo, pero también la inseguridad, estamos viviendo una etapa difícil en el plantel.



El semestre preocupante y no exclusivo de Conalep, es el primero, los alumnos no están definidos en base a las carreras, ya del tercer semestre en adelante es mínima", mencionó.



Aunque hay generaciones con una gran deserción, hay otras con menores índices, dijo, y según van avanzando de semestres la cifra va disminuyendo.



"Se da por cuestiones económicas, cuestiones personales o simplemente porque el estudiante no ha definido bien la carrera que escogió, o simplemente porque decidió irse al campo laboral, la deserción va desde un 20 a un 40% depende la generación", abundó.



Los trabajos para lograr la permanencia de los estudiantes siempre se mantienen activos, agregó, y aunque las cifras han bajado año con año, es un problema en todas las preparatorias y universidades.



"Los embarazos no son un problema, traemos programas de información y ayuda, no es un problema, hay un número mínimo que no es alarmante", concluyó, "tenemos ahorita sólo a dos niñas embarazadas y antes había más de 10 a 15 niñas".