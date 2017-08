Llaman a guardar "pafas"; afirman hay decomisos

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

A dejar su auto resguardado dentro de su hogar, llamó Fidel Lugo Ayala, presidente de Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa) tras la llegada de un supuesto operativo del SAT.



Aunque estos no están confirmados, la llegada de los agentes federales puede ser posible explicó, pues ya se intentaron decomisos en Tijuana.



"Se dice en redes sociales que vienen los decomisos por parte del Gobierno federal, de México y eso preocupa, están desestabilizando el Estado, los municipios, y no estamos de acuerdo, son militares del SAT, de Hacienda federal", comentó.



Los supuestos operativos van contra todo lo que provenga del extranjero de manera ilegal, mencionó, como autos, discos piratas, ropa y calzado.



"Si es necesario vamos a manifestarnos contra esos elementos", indicó, "por lo pronto que no circulen, la información que tengo es que esos se retiran el domingo, entonces hay que dejar de circular en el carro unos dos, tres días".



CPA investigará el tema



Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Estado de Sonora, aseguró desconocer la llegada o no de esta autoridad, pero informó la investigará.



"De ese tema yo no tengo información, la cual pediré obviamente, si hay presencia, mas yo no he recibido como Gobernadora ningún comunicado, por lo cual haré una petición a mi secretario de Gobierno para que se comunique con ellos y ver de qué se trata este tema", indicó.



Otros de los temas que vigilará de cerca es la protección de los pobladores aledaños al gasoducto, dijo.



"Ahorita todo está controlado", afirmó, "pero es importante que haya una concientización de que es un tema de seguridad nacional y que no puede estarse dañando el tubo porque dejaría (la posibilidad de) que los que viven ahí cerca sufran un accidente".