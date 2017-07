Carpintero de banqueta

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

En la banqueta de su casa improvisa su taller de carpintería, y la sala se ha convertido en la bodega de las herramientas que utiliza Iván Manuel Valencia.



Su sueño de juventud fue ser locutor, pues le gusta mucho la música y hubiera querido encabezar un programa de radio, donde su voz se escuchara en muchos hogares, pero por falta de recursos tuvo que dedicarse a la carpintería para salir adelante.



Sillas, roperos, mesas y hasta cocinas han fabricado sus manos.



Actualmente crea un lote de sillas para un salón de fiestas y ni el calor ha hecho que Valencia pierda minutos para adelantar el pedido de 100 piezas.



"Todo lo que sea de madera sé hacer, lo que me pidan, los clientes vienen y ya platicamos en qué les podemos ayudar", abundó, "la ventaja que yo les ofrezco es que doy a menor costo", aseguró.



Desde su infancia tuvo carencias económicas, por ello sólo pudo estudiar secundaria, pero no se quedó cruzado de brazos y se capacitó en carpintería, que le permitió para iniciar su propio negocio y sostener a su familia.



"El destino no quiso que realizara mi sueño, pero ahora mientras trabajo, mi fiel compañero es un aparato que sintoniza la música norteña, mi favorita", platicó Valencia.