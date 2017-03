Inquietan accidentes a orillas de canales en CO

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Al ser tres la muertes que se han presentado durante la última semana en Cajeme en las zonas cercanas a los canales y drenes, autoridades de la Unidad de Protección Civil Municipal (UPCM) y Bomberos de Ciudad Obregón, llamaron a tomar medidas de precaución.



María Luisa Zamorano Rodríguez, directora de la Unidad de Protección, explicó que es la velocidad y el uso del alcohol al manejar, algunas de las prácticas más riesgosas por las mencionadas zonas, pero también la simple falta de responsabilidad.



"Estamos muy preocupados por los múltiples accidentes en las orillas de los canales, hay que extremar precaución, hay que manejar despacio por los laterales, hay que ir con las ventanas abajo para no quedar atrapados", destacó.



Estos canales y drenes son de suma importancia para la región al ser estos quienes abastecen y permiten la agricultura, recordó, y según el Distrito del Río Yaqui no fueron creados para el constante tráfico.



"Lo usamos, por los asentamientos humanos que se instalaron de manera posterior, es importante la velocidad, como es mucha terracería se puede desviar el carro, hay que ir atentos, no manejar con bebidas embriagantes en el cuerpo", señaló.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante del cuerpo de Bomberos informó que ayer se logró la detección de un vehículo en las aguas del Canal Bajo, aunque ningún cuerpo o lesionados.



Agregó que hallaron el cuerpo sin vida de una persona que se había caído dos días atrás.