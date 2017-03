Investigarán nuez pecanera de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Al mantener una positiva aceptación en el mercado oriental y un sobre precio, la nuez del Valle del Yaqui y de Sonora se investigará, informó Jesús Humberto Núñez Moreno.Ciudad Obregón



El investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en el Campo Experimental Costa de Hermosillo, explicó que este cultivo ha mantenido un crecimiento por arriba de otras zonas por el clima y las condiciones de la localidad, lo que da un "plus" en su comercialización.



"Está por iniciar, nace por inquietud de los productores, aquí se ha incrementado en los últimos años de menos de 100 hectáreas a cerca de 2 mil, en menos de 10 años, eso ha generado mucha inquietud", expuso, "este cultivo tiene mucha aceptación, se paga muy buen dinero por esta nuez".



Para reunir un kilogramo se requieren alrededor de 100 nueces del Valle del Yaqui, pero más de 150 de otras zonas, indicó, lo que ha impulsado y colocado a la localidad a nivel mundial.



"Se han visto también que hay problemas que se tienen que resolver, como el frío, el suelo, hay deficiencias de nutrientes en las plantas, el problema de la distribución del agua, la alternancia de producción, en base a eso se elaborará el proyecto", detalló.



Aunque el plan arrancará sólo con las variedades que ya se utilizan, también se buscarán nuevas, dijo, en busca de mejoras.



Agregó que para el proyecto no se sembrarán nuevas hectáreas, sino más bien se trabajará en las huertas ya existentes, sobre todo en aquellas que ya dan el fruto.



"En el 2015 había mil 221 hectáreas,de manera oficial no se sabe cuántas, está programado para que termine a principios del 2018, hay muy buena perspectiva", concluyó.