Frenan construcción de 12 fraccionamientos en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Los 12 fraccionamientos que se construían y ampliaban en la ciudad durante el 2016, están paralizados por la falta de demanda y subsidios junto con la generación de empleo, lamentó Verónica Mungarro Covarrubias.



Este "frene" en la construcción de la vivienda se mantiene por la carencia de subsidios federales, manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Promoción y Construcción de la Vivienda (Canadevi) en el Sur de Sonora, y afecta tanto la generación de empleo como los que están activos.



"Son once empleos por vivienda los que se generan, y si se frena la construcción se van a ver afectados los que ya se tienen, además que no se van a tener nuevas fuentes de trabajo", resaltó.



Los desarrolladores de la vivienda analizan la situación, mencionó, para no construir viviendas que podrían terminar en el abandono, y con altos costos por el alza de los insumos.



Recordó que a principios de este 2017, el sector decidió disminuir la meta anual de 4 mil viviendas a las 2 mil 800, número que aún se podría reducir más.



"Si logramos construir 2 mil viviendas en el año entre todos, o incluso mil 500, vamos a decir que fue un año productivo tomando en cuenta las condiciones", destacó.



Con el panorama que se vive en el Estado, el posible cambio en los montos de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pudiera ayudar, externó, tema que apenas se informará en mayo próximo.



"Lo que nos va a salvar este año", subrayó, "es que van a estar por arriba el monto de crédito del Infonavit y más gente va a alcanzar una vivienda que ahora no tienen posibilidades de acceder a ellas".