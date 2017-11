Aumentará pasaje entre 5% y 10%

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Entre un 5% y 10% de su costo normal aumentará el valor de los pasajes de las distintas líneas de transporte de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, aunque no se especificaron los precios.



Esta alza suele darse año con año en diciembre junto con el aumento de la demanda, manifestó Germán Velderrain Armenta, director de la Central, debido al periodo vacacional.



"Regularmente todas las empresas incrementan entre un 5% y 10%, tienen que notificar a las autoridades, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes", explicó, "hay un control de pasaje y modalidades.



Agregó que como hay competencia entre ellos, no suelen hacer aumentos muy desproporcionados, no es conveniente".



En esta Central Camionera se concentran seis empresas de transporte foráneo que trabajan con 15 líneas, dijo, para prestar el servicio a miles de pasajeros por día.



Explicó que la demanda aumentará tras la salida de vacaciones de los estudiantes de las universidades y preparatorias, quienes aún pueden beneficiarse con las tarifas bajas.



"La Central Camionera ya está lista, estamos en mantenimiento de áreas, pintura, imagen corporativa más agradable, poda de árboles, ya se pintaron los andenes.



"Esto va conjunto con la seguridad, que es un elemento importante, se platica con los guardias para que conozcan de la estrategia intensiva que se presta", externó.



El flujo fuerte llegará después del 15 de diciembre, agregó, sobre todo hacia zonas como Hermosillo, Mochis y partes cercanas.