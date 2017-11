Asegura que Dios le da el don de ser escultor

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Viejos troncos de árboles de la Comisaría de Cócorit se han convertido en lienzos para Francisco Guadalupe Almada Salazar, en los que plasma ilustres figuras que hoy en día son admiradas y visitadas por los turistas.



Alrededor de tres meses son los que tarda en tallar una figura, su primera obra es un danzante yaqui que descansa en una ceiba que se encuentra en la Plaza Central del pueblo mágico, uno de los principales atractivos del lugar.



Por una de las calles centrales descansan dos gigantes troncos con impresionantes imágenes en honor a Jesucristo y la Virgen de Guadalupe, a quienes dedicó su talento.



"Desde chiquillo siempre tenía la inquietud de trabajar con la madera, yo soy creyente católico y me llamaba la atención que Jesucristo era carpintero.



"Yo le pedí que me diera un don de lo que se dedicaba él y a través de un sueño me manifestó que yo podía hacer estas obras", expresó el escultor.



Con el paso del tiempo descubrió una especial conexión con los troncos de los árboles y decidió iniciar con este arte, primero sólo le bastó un desarmador y un martillo para plasmar sus obras, contó.



Después fue adquiriendo otras herramientas para perfeccionar sus trabajos.



En sólo cinco años ha realizado diez importantes obras, una está en la población de Cócorit, un Tetabiate se exhibe en Tesopaco, pero también se dedica a hacer artesanías yaquis en madera.



Sólo basta un tronco que ha sido cortado para que Francisco Guadalupe eche a volar su imaginación y plasmar figuras religiosas o de la Tribu Yaqui.