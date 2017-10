Baja producción de nuez en el Valle del Yaqui

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La producción de nuez en el Valle del Yaqui en este ciclo 2016-2017 cayó de manera significativa, aseguró Enrique Orozco Parra.



La producción del ciclo 2015-2016 fue de casi 3 toneladas por hectárea en las huertas con más de 10 años de plantación, expuso el presidente del Sistema Producto Nogal Sur Sonora, y durante este ciclo no se han alcanzado ni los 800 kilogramos.



Esta situación se dio por varios factores, entre ellos la falta de horas-frío, que dejó un decremento casi del 50%, resaltó.



Las cosechas registran a esta fecha un avance del 98%, refirió, y será en los próximos días cuando culminen.



"A estas alturas estamos ya concluyendo las cosechas de este ciclo, este año la alternancia aunado a otros factores dejaron que las producciones sean seriamente disminuidas en comparación con el ciclo anterior", explicó.



El nogal es un cultivo relativamente nuevo en este valle, y las huertas que tienen menos de cuatro años aún no dan frutos, recordó, pues estas requieren más de 5 para poder dar una producción.



"Es una buena opción de reconversión de cultivos en el Valle, definitivamente en producción no fue un buen año, los precios están razonablemente buenos, ligeramente mejores que el ciclo anterior", añadió.