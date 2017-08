Nace bebé en camión de transporte en Obregón

Ciudad Obregón(GH)

La mañana de este jueves una residente de Pótam dio a luz a su bebé en una unidad de transporte público.



Los hechos se dieron sobre la calle Galeana y California, cuando la mujer comenzó con los dolores de parto tras abordar la unidad en el Centro de la Ciudad.



La madre y el bebé fueron trasladados por personal de la Cruz Roja a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde son atendidos y los reportan con buena salud.



El 25 de agosto del 2016, otro caso simular se dio a las 13:47 horas, y la madre también era residente de Pótam.



Yolanda García León, quien esperaba a su quinto hijo, abordó la unidad desde su pueblo ya con dolores rumbo al Hospital para dar a luz, pero al llegar a la Ciudad, no pudo más.



Ángel Perez Molina, médico de la Cruz Roja, quienes han dado atención a este tipo de casos, señaló que aunque estos casos son traumáticos, todos deben estar preparados para enfrentarlos.



"Primero hay que guardar la calma, tomar en cuenta que no es una enfermedad y es totalmente natural, la naturaleza hace las cosas, no se ocupa saber mucho, sí es traumático por los gritos y se hace que se entre en pánico, por lo que se debe trasladar a la paciente", mencionó.



Estos casos no son constantes pero tampoco imposibles y muestra de ello es que por año se ha registrado al menos uno, con gran éxito.