Afecta Uber al 40% de taxis: Choferes

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Un impacto negativo del 40% ha significado para los taxistas tradicionales la llegada de Uber a la fecha, que aseguran aún operan sin ley.



Enriqueta Rodríguez Medina, presidenta de la Unión de Auténticos Choferes de Cajeme, manifestó que el nuevo servicio se ha ido apoderando poco a poco del pasaje en los diversos sitios, y además de los pasajeros hacia el aeropuerto.



"Traen mucho recurso económico, mucho recurso político, van varias veces que van a la Central Camionera y agarran pasaje, los taxistas los hemos grabado porque ocupamos evidencias para denunciarlos.



"Uno de ellos se bajó del carro a querernos golpear, se andan metiendo en los sitios de los taxis", abundó.



Al ser vehículos particulares y no contar con un logo que los caracterice a simple vista, estos han hecho su "agosto" en los traslados hacia el aeropuerto, detalló, servicio que los taxistas no pueden ofrecer en busca de evitar multas por parte de la Policía Federal (PF) de hasta 30 mil pesos.



"Como no les hicimos nada y no les hizo nada la autoridad del transporte ni del Municipio ellos asisten ahora con fuerza para agredirnos hasta físicamente, se han presentado ya dos casos, andan libres en Cajeme.



"No hay ley para ellos, nosotros estamos en mucha desventaja, ellos no pagan impuestos, no pagan nada", agregó.



A la llegada de este servicio eran ocho los vehículos que prestaban el traslado por pocos pesos, recordó, y ahora este número se ha multiplicado, dejando efectos negativos para las familias que siempre se han mantenido de esta actividad.



Lamentó también que esta situación se sume a la de bajo flujo por el periodo de vacaciones, pues gran parte de la población sale a vacacionar, y la que se queda opta por no salir o no es necesario el traslado hacia los trabajos y las escuelas.