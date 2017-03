Piden agricultores reconsiderar eliminación de incentivos

Ciudad Obregón(GH)

Las intenciones del Gobierno federal de reducir o desaparecer los incentivos a la agricultura son rechazadas por todo el sector, expresó Baltazar Peral Guerrero.



Con el panorama que se vive en el campo, los productores recibirían más afectaciones, expuso el presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), qué se sumarían a las ya existentes por la caída en los precios internacionales, la volatilidad en los mercados y el tipo de cambio.



Recordó que los ingresos de los integrantes del sector se han visto dañados por el incremento en los insumos, como los son los fertilizantes, semillas, diesel, maquinaria y equipo, y con el encarecimiento de los créditos y financiamientos.



"Las intenciones del gobierno son una actitud irresponsable, entendemos el compromiso de pago de adeudos que se vienen arrastrando de años, pero vemos con extrañeza que el Gobierno y Sagarpa busquen cubrir estos pasivos con los pocos recursos que hay para la agricultura comercial, en lugar de buscar adicionales", comentó.



Aunque se conocen las limitaciones presupuestales que existen, al ser el campo uno de los sectores más afectados, es preocupante la situación, señaló, pues el sector agropecuario debe verse como estratégico para el desarrollo nacional, y de primera importancia.



"Es cierto que se debe atender a todos los productores agrícolas del País, pero no se puede tratar de la misma manera a la agricultura de autoconsumo que a la comercial, es el pilar del desarrollo económico de importantes regiones en el País", recalcó.



El respaldo del Gobierno federal se ocupa más que nunca para la recuperación de la agricultura como una actividad competitiva y rentable, indicó, y para ello es necesario incentivar no sólo la producción, sino también los cultivos de reconversión.



"Hemos visto que el productor se desanima porque este tipo de cultivos son los que tienen más atrasos en los incentivos, somos conscientes de la difícil situación que se atraviesa y hemos hecho nuestra parte siendo proactivos, analizando y presentando propuestas, pero no han sido tomadas en cuenta", lamentó.



Los productores de la zona han apoyado la investigación agrícola, y por ello el Cimmyt e Inifap son ejemplos a nivel nacional en la investigación y transferencia de tecnología, y en el desarrollo de nuevas variedades, detalló, y se merece ser escuchados en el planteamiento central, de la actualización de los Ingresos Objetivos.