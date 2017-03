Escuelas sufren más vandalismo que robos: SEC

Ciudad Obregón(GH)

Aunque son siete los robos que tiene registrados la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la zona yaqui en este ciclo escolar en los más de 600 planteles, son muchos más los reportes de daños y los que no se denuncian.La cifra exacta de los casos no se tiene, aseguró el delegado de la SEC en la zona Sur, Ariel Solís Hurtado, pero sí son más que constantes y repetitivos por sector."Muchos lo manejan como robo y son daños, no robos, los siete son sólo robos, es el promedio, han reportado casos como el de la Acamapichtli que hicieron daños, dicen que robaron, pero revisan y no falta nada.La Escuela Primaria Centauro del Norte fue uno de los primeros planteles vandalizados este ciclo, recordó, pero con ayuda de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) se logró la detención de los "malhechores", que también hurtaron distintos objetos.El principal problema al que se enfrenta la SEC en este tema es la falta de la denuncia oficial, lo que impide la correspondiente y oportuna investigación, señaló.A la fecha han sido varios los planteles que han sufrido daños, indicó, y apenas este martes un recinto más de la colonia Cajeme fue violentado.Lo bienes del Estado y la Federación, y que también forman parte del patrimonio de los menores estudiantes, deben custodiarse por todos, recordó, por ello la importancia de la pronta denuncia de vecinos al detectar alguna irregularidad o anormalidad.