"Yo no veo a Trump por mucho tiempo": Padre Solalinde

Ciudad Obregón(GH)

Un Gobierno que le durará muy poco augura para Donald Trump el defensor de los derechos humanos de los migrantes, el padre Alejandro Solalinde, ya que considera que es una persona que no tiene la capacidad de valorar a la gente, al ser humano.



"Yo no veo a Trump por mucho tiempo, es una persona que lamentablemente no tiene la capacidad de valorar a la gente porque por muchos años se dedicó a la adicción del dinero", subrayó, "una persona adicta no puede ver el valor del ser humano ni de Dios".En su visita en Ciudad Obregón, el activista católico manifestó que el presidente de Estados Unidos es adicto al dinero y una persona así no puede ver los valores de la gente, ni de Dios.



El sacerdote concibe a Trump como un incapacitado visual y del alma para poder entender que lo más bonito de la vida son las personas y no el dinero.



Por ahora el tema de los migrantes le preocupa, externó que los ayudará y defenderá reafirmando sus derechos, su dignidad, porque son personas que están marcando un nuevo rumbo, una nueva era para los dos países.



El sacerdote, un comprometido defensor de los derechos de los migrantes, considera que hay una "confrontación" entre los valores que ha dejado ver el presidente del país vecino, de "xenofobia, discriminación, racismo y misoginia", y los que esgrimen los defensores de derechos humanos.



Muro



El fundador del albergue Hermanos en el Camino de Oaxaca afirmó que la medida de construir el muro no servirá de nada, pues la migración continuará ya que el crimen organizado es el que se encargará de decidir quién pasa o quién no.



Por Sonora



En cuanto a la frontera de Sonora, Alejandro Solinande ve un panorama difícil, las comunidades nativo americanas en tiempos ancestrales vivían en un solo territorio, hoy están separadas y una barda los ha separado, los que viven de un lado y los que viven del otro.



En su encuentro con la tribu Yaqui escuchó sus inquietudes, la principal, es que no quieren una comunidad dividida y reiteró su apoyo para luchar por su bienestar.