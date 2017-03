Quedan sin agua Tobarito y Marte R. Gómez por falla

Ciudad Obregón(GH)

Después de permanecer durante más de cinco días sin agua y tener constantes problemas, vecinos de la Comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito se manifestaron en las afueras del módulo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).



Desde este lunes el único pozo que se mantenía trabajando tras descomponerse el resto, lo cual dejó en desabasto a las comunidades.



Cecilia Antillón Rosas, directora general del Oomapasc, explicó que aunque la bomba que se requiere para arreglar una parte del problema se solicitó a Nuevo León, se registraron dificultades con el avión que la trasladaría, por lo que ahora se está tratando de recibirla en Los Mochis, Sinaloa, para después trasladarla a Cajeme.



"Vamos a trabajar de madrugada, hemos estado viendo otras posibilidades para que el problema quede resuelto de raíz, sabemos que hay tres pozos, no cumplen con la norma", expuso, "es por su seguridad no echarlos a andar, estamos haciendo lo más que podemos".



Aunque se ha intentado suministrar el agua mediante pipas, no han sido suficientes, aceptó, y se sabe que el problema debe resolverse a la brevedad.



"Me comprometo a hacer un proyecto donde podamos atacar esto de raíz, que efectivamente va más allá de una bomba, ya lo venimos trabajando, tal sabemos que los pozos de los alrededores no cumplen con la norma, por eso no le hemos metido inversión", detalló.



Francisco Navarro Gonzáles, afectado de la colonia Marte R. Gómez, señaló la importancia de crear un consejo de vigilancia en el tema, al ser la falta de agua un problema constante en dicha zona.



"Hay que juntarnos los vecinos, crear un comité, una comisión, para vigilar y dar seguimiento al tema en el Oomapasc", abundó, "cada rato se descompone la bomba, pasa muy seguido, ocupamos soluciones definitivas".