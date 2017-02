Hoy realizarán última entrega de uniformes

Ciudad Obregón(GH)

El rezago de 5 a 7 mil uniformes de los 70 mil que se planeaban para este ciclo escolar 2016-2017 deberá entregarse hoy sábado, destacó Édgar Manriquez Barreras.



Los alumnos que no obtuvieron su uniforme escolar y zapatos durante el periodo de entregas que se realizó desde septiembre de 2016, en los 23 comercios autorizados, podrán adquirirlo sin costo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, en la Escuela Secundaria Técnica 2.



"Vamos a tener la entrega final, hubo alrededor de 5 y 7 mil personas que no recogieron sus uniformes por diferentes causas, entre ellas, que les llegaron tarde los vales, porque no hubo oportunidad de ir por ellos, de los 70 mil que se entregaron en Obregón hubo sólo ese remanente", expuso.



La entrega se dará hoy sábado de las 9:00 a las 18:00 horas, mencionó, con lo que se cerrará de manera definitiva el ciclo de la entrega.



Esta última entrega inició el día viernes pasado, agregó, y culminará este día sin prórroga.