Familiares arriban a la residencia de Adalberto Rosas

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Familiares arriban esta noche a la residencia de Adalberto Rosas López para acompañar a sus deudos, ya que no habrá servicios funerales.



Sus restos serán cremados, la familia Rosas Mazón se reunirá en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús mañana jueves a las 10:30 horas para recibir las condolencias.



Posteriormente, se celebrarán sus exequias a las 12:00 horas, ahí en el recinto religioso.



Adalberto Rosas López, “El Pelón”, ex alcalde de Cajeme y candidato a la gubernatura del Estado de Sonora, falleció esta mañana a la edad de 74 años tras complicaciones en su salud, confirmaron familiares.



De acuerdo a miembros de su familia, recientemente había sido sometido a una operación quirúrgica y se encontraba internado en un hospital de Ciudad Obregón, sin embargo, no se ha especificado la causa de su deceso.



Le sobreviven su esposa Bethina Mazón de Rosas, así como sus hijos Bethina y Adalberto Rosas Mazón y nietos.



Rosas López fue alcalde de Cajeme de 1979 a 1982 por el Partido Acción Nacional, después diputado local, y en 1985 fue candidato al Gobierno del Estado por el mismo partido.



Fue uno de los principales opositores del acueducto Independencia, así también en su juventud fue un excelente deportista, desarrolló su talento en el softbol, consiguiendo importantes campeonatos.