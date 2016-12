Navidad debe vivirse con buenas obras de misericordia: Obispo

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Con obras misericordiosas es como la población integrante de la Diócesis de Ciudad Obregón debe vivir las fiestas decembrinas para cerrar de forma positiva el 2016.



Estas acciones deben comenzar a implementarse en la familia, dijo Felipe Padilla Cardona, obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, para después prolongarse hacia los más necesitados en todos los sentidos.



“Si tenemos la valentía de realizar obras de misericordia estaremos bien dispuestos para celebrar benéfica y llenos de alegría el encuentro con la misericordia misma de Dios, que se hace pequeña como nosotros para levantarnos, para reanimarnos”, expresó, “de esta manera poder testimoniar la gran importancia que tenemos siempre delante de Dios padre”.



Estas son las mejores fechas para acercarse hacia los pobres, los enfermos, los jóvenes en situaciones de alto riesgo y a las familias que esperan que se les tienda la mano y un corazón lleno de calor, dijo, a fin de que le encuentren el sentido importante a la vida mediante el testimonio misericordioso de nuestras familias y de cada uno de nosotros.



“Dios viene cada año de una manera más íntima y personal a encontrarse con nosotros, no para regañarnos, sino para decirnos que con la alegría y la misericordia se puede todo resolver, se puede todo superar”, destacó, “él viene de una forma muy familiar a nosotros, es como cuando nace un niño en la familia, automáticamente todos cambian todos se olvidan de los problemas y las dificultades”.



Todas las personas con su actuar pueden cambiar y mejorar la familia, la sociedad y el ambiente que se vive, abundó, a pesar de que este se mantiene con crisis y dificultades.



“Jesucristo trae el mensaje de que hay que enfrentar valientemente la realidad, pero no con fuerzas, no con confrontaciones, sino con cariño, con misericordia, con alegría, es lo que la Iglesia desea, que de veras busquemos el camino lento, pero seguro, un camino que permea en el corazón del ser humano”, subrayó.



Aunque las fiestas están llenas de celebraciones y actitudes escandalosas, no se debe olvidar la convivencia de corazón, con amor y misericordia, recalcó, el mantenerse siempre apegados a Dios el Señor.