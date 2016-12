Flotilla de camiones urbanos se reducirá en el día de Navidad

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Por la falta de demanda que se espera en el transporte urbano de Ciudad Obregón para el próximo domingo 25 de diciembre, la flotilla de unidades se reducirá en por lo menos un 60%, anunció Luis Acosta Cárdenas.



El secretario general del Sindicato de Operadores señaló que pese a la falta de solicitantes, el servicio no parará, incluso durante los días 25 de diciembre y 1 de enero.



“Bajamos siempre el número de unidades debido a que baja la afluencia de pasaje en casi un 50%”, expuso, “esto es normal año con año, la gente por la Navidad no sale de su casa”.



Son entre 140 y 190 las unidades que se trabajan de manera diaria para atender a más de 60 mil pasajeros, indicó, número que en estas fechas se va hasta los 10 mil, lo que deja la no necesidad de trabajar el total de las unidades.



Explicó que hasta este 23 de diciembre el flujo se mantuvo activo por las compras e incluso con un alza del 30% que se espera aún para este día 24 de diciembre, pero que llegados los “meros” días de los festejos la afluencia se ausenta.



“Es normal que los días previos a la Navidad suba la afluencia de pasajeros, pero el día 25 de diciembre disminuye y nosotros reducimos la flota vehicular”, abundó, “el 24 todavía tenemos mucha gente que va al sector Centro a hacer sus compras”.