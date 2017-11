Avanza proyecto de nogal en Inifap mantiene un proyecto de investigación de nogal.

Ciudad Obregón(GH)

Aunque aún no se cuenta con resultados al registrar apenas avances, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inipaf) con sede en el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (Ciano), mantiene un proyecto de investigación de nogal.



Jesús Arnulfo Márquez Cervantes, investigador del Centro, recordó que éste inició a mediados de agosto, en busca de mejorar el desarrollo de la nuez en la localidad.



El proyecto comenzó a petición de los productores del Valle del Yaqui que han ido aumentando poco a poco su superficie de nuez, dijo, la cual ya llega a más de las 2 mil 400 hectáreas ya.



Expuso que el potencial de este cultivo en la zona es positivo, aunque el clima en ocasiones llega a dejar si bien no pérdidas, sí bajas cosechas.



"Se han visto producciones muy altas, de tres toneladas por hectáreas; explica eso bien el potencial que tiene este cultivo en la región, aunque como en todo hay problemáticas en la parte del clima, suelo y la aplicación del agua en la etapa en que la presa no emite agua suficiente", señaló.



La investigación se mantendrá activa según lo decida el consejo del patronato del Ciano, indicó, y según se exprese el interés por los productores, quienes son quienes colocan la superficie para los análisis y estudios.