Busca Itesca evitar accidentes en la vía 15

Ciudad Obregón(GH)

Al registrarse este año dos accidentes en alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) ubicado ubicada sobre la Carretera Internacional México 15 en la entrada Norte a Obregón, su director busca soluciones.



Gabriel Baldenebro Patrón, director general de la institución, indicó que la problemática radica en el no uso del puente peatonal, con el pretexto de ahorrar tiempo.



Al eliminar esta práctica, los alumnos deben cruzar la carretera, dijo, por donde transitan vehículos y camiones a alta velocidad.



"Es un trabajo constante que tenemos, ayer tuvimos un encuentro con la Policía Federal, división de caminos, hablamos con los presidentes y secretarios de la sociedad de alumnos, tratando de que bajen el mensaje de la utilización del puente a sus compañeros.



"Es un tema de cultura en el que se debe de estar trabajando de manera permanente y es un trastorno importante ahorita el acceso a la institución", comentó.



El plantel no cuenta con una entrada externa a la de la carretera, expuso, que además está en este momento en reparación.



"Tenemos la visita del subsecretario de Educación, viene también el director de Planeación de la SEC y son temas que con los diputados hemos estado viendo, en busca de pavimentar las calles de alrededor. Este año van dos accidentes, uno con contusiones y otro de una niña con fracturas, pero está bien, por no utilizar el puente", mencionó.



Los trabajos en el tema serán constantes, tanto fuera, agregó, como dentro del plantel.