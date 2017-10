Sufren personas de talla baja por falta de infraestructura en CO

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Aunque no es un problema exclusivo de Ciudad Obregón, las personas de talla baja o con enanismo sufren cada día por la infraestructura de las ciudades, explicó Aurora Torres Gutiérrez.



Desde hace años, la sociedad poco a poco a comenzado a aceptar la inclusión de este sector aunque aún hay casos de discriminación, dijo la presidenta de Pequeñas Grandes Personas en Sonora, pero aún hacen falta más acciones por parte de las autoridades de educación y transporte.



“La infraestructura urbana es un problema, los teléfonos públicos, aunque casi no se usan, te sacan de una emergencia, los cajeros en los bancos.



“Yo me muevo en puros camiones, batallo, ahora con mi bebé ya no salgo mejor, en camiones no podría subir un peldaño, otro, con el bebé, es muy desafiante. Los niños en las escuelas con los bebederos, el niño que no puede formar parte de la escolta, de un equipo de futbol porque no corre como los demás niños”, lamentó.



En el Municipio y en el Estado no se conoce cuántas personas hay con esta condición, señaló, pero son más de 30 las de la Asociación.

Expuso que la oferta laboral se ha ido abriendo también a hombres y mujeres de talla baja, pero no es suficiente.



“Yo tuve mi trabajo, duré 18 años trabajando, ahorita no por mi bebé, me aceptaron muy bien, pero antes de entrar busqué y busqué y donde me presentaba no me querían, en una bolsa de trabajo me dijeron: No hay trabajo para ti, me di cuenta que era por mi apariencia.



“Es un hecho la discriminación laboral. Hay que buscar una nueva cultura, que nos vean como personas capaces”, añadió.



Aurora contrajo matrimonio en el 2015 con una persona talla baja y tuvo ya un menor con esta misma condición.



Francisco Aarón Muñoz Villalba, padre de una menor talla baja, lamentó también los avances en aceptación y los retrasos en infraestructura.



“Hemos visto avances con la sociedad, en la inclusión, laboral, pero en adaptaciones en infraestructura no he visto, nos falta mucho, pero relacionándonos con gente exitosa de esa misma condición habrá muchas oportunidades, la diferencia sólo es el tamaño”, concluyó.