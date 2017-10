Estudiante del Itson de CO domina cinco idiomas

Ciudad Obregón(GH)

Teresa María Santana Campoy, a sus 23 años, ya domina cinco idiomas, actualmente es estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Industrial en el Itson y habla con fluidez cinco idiomas, su nativo español, inglés, alemán, francés y mandarín.



La joven pone en práctica sus habilidades lingüísticas todos los días, ya que enseña el idioma y la cultura alemana como un servicio social en su casa universitaria.



La habilidad por la ortografía desde pequeña despertó en ella el interés por conocer la gramática de diferentes culturas, su materia favorita desde sus primeros grados escolares fue el inglés, al terminar la preparatoria recibió la oferta de ir a estudiar a Alemania un año.



"Yo no sabía nada del idioma, pero recibí la propuesta y me dieron la oportunidad de vivir esa experiencia, tenía 18 años, llegué a Alemania empezando desde cero, pero lo aprendí y me certifiqué en ese idioma", comentó Teresa María.



A su regreso ingresó a la carrera donde se le presentó otra oportunidad de aprender el chino mandarín en Taiwán, por espacio de un semestre viajó al país oriental.



En el centro de idiomas de su casa universitaria, cursó el francés, que también hoy en día domina, para la joven políglota aprender estos idiomas ha significado romper un paradigma y sabe que conocer varias culturas significa poder conocer más del mundo, para entenderlo y para valorarlo.



"El idioma más fácil es el inglés porque es muy sencillo, no tiene tantas conjugaciones, además por algo es el universal, el más difícil en cuestión de gramática es el alemán y en pronunciación el chino", destacó Santana Campoy.



"Aprender varios idiomas te permite ver la vida desde otra perspectiva, por ejemplo leer libros en otro lenguaje es muy interesante, una de las cosas que me gusta mucho es aprender dichos porque nunca son iguales, porque muchos fueron inventados para ese lugar en específico", comentó.



Hizo varios amigos, en especial alemanes, ahora cada año recibe y brinda hospedaje a quienes quieren visitar y conocer México, con el mayor propósito que es el de conectar las dos culturas.