Señalan que no debe haber estacionamientos exclusivos en el Centro de Obregón

Ciudad Obregón(GH)

Todos los estacionamientos marcados con franja amarilla en los comercios del primer cuadro de la Ciudad son ilegales y se pueden utilizar sin exclusividad, indicó la autoridad municipal.



Desde el 2017 el cobro a los comercios por esta modalidad quedó eliminado, recordó, y los caballetes y la petición de retiro del cajón por parte de los dueños y trabajadores de los comercios a los conductores es ilegal.



No hay exclusivos en el primer cuadro de la Ciudad, no se cobraron precisamente desde este año porque ya estaba el proyecto de los parquímetros, comentó.



Ciertos espacios que son necesarios si se respetarán, explicó, como los estacionamientos de las ópticas y los consultorios médicos.



Todos los demás dejarán de existir, son libres, añadió, no hay estacionamientos exclusivos, no existen, no se está multando ni se están llevando los carros por ese motivo, aunque los asusten con la grúa, subrayó.



La colocación de los parquímetros se ha retrasado justo por el proyecto de análisis de las zonas que deben quedar libres de ellos, expuso la autoridad municipal, como lo serán las paradas de camiones, franjas azules y áreas de carga y descarga.



Detalló que las tiendas de conveniencia son los únicos comercios que pagan en todo el Municipio por su zona de estacionamiento, los cuales sí se deben respetar.