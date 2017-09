Llaman a prevenir enfermedades respiratorias

Ciudad Obregón(GH)

El cambio de clima de los últimos días dejaron ya el evidente inicio del repunte del registro de las enfermedades e infecciones respiratorias en la Cruz Roja, y es necesaria la prevención.



José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de Socorros en la institución, explicó que son entre uno y dos los casos que se están atendiendo por día, supliendo los casos de diarreas que se suelen registrar en tiempo de calor.



"No son alergias, son cuestiones respiratorias por el extremo de estar en lo frío y salir a lo caliente, todavía no hay números pero ya se presentan mínimo dos casos al día, las deshidrataciones y diarreas han bajado ya a una al día", comentó.



Las atenciones y consultas por diarreas, deshidrataciones y golpes de calor se mantenían en un promedio de tres por día, señaló, y ahora están en una en personas adultas.



"Hay que tratar de no salir bruscamente de lo frío a lo caliente, protegerse, tomar y comer vitamina C", recomendó.



La automedicación debe eliminarse de las prácticas comunes en los hogares, destacó, ya que gran parte de los pacientes que llegan en busca del médico de la institución ya llegan mal medicados.



"Hasta una aspirina puede causar reacción y causar un paro respiratorio, llegan ya tomando medicamentos porque se los recomendó la comadre, la vecina, o que van a la farmacia y les dan ahí inyecciones, nosotros no las aplicamos sin receta", subrayó Osegueda.