Plaga de garrapatas invade colonias: Salud

Ciudad Obregón(GH)

Una plaga de garrapatas se registra en diferentes colonias y sus alrededores de esta ciudad, lo cual pone en peligro a sus residentes, informó Antonio Alvídrez Labrado.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 explicó que estos vectores hasta la semana 25, que corresponde a los primeros días de julio, 18 casos de rickettsia, sobre todo a los municipios de Cajeme y Guaymas.



"Se han presentado seis defunciones en 2017, once el año pasado, 45% menos, esto no es para echar ‘campanas al vuelo’ sino para redoblar esfuerzos, y que todos trabajemos en el saneamiento básico", expuso.



"Es importante estar pendientes, la mortalidad en esta región es del 33% por esta enfermedad, la última muerte se dio en mayo".



En esta ciudad, los sectores más afectados son la Valle Verde, 410 y Cajeme, indicó, así como las colonias Luis Echeverría, Esperanza Tiznado, Beltrones y el Ejido Morelos, Quetchehueca, Pueblo Yaqui y el Campo 5.



Expuso que esta enfermedad puede curarse si el medicamento se aplica de manera oportuna, por ello la importancia de sospechar y acudir de forma inmediata al médico al primer síntoma.



"Una tarea preventiva fundamental es la responsabilidad con los perros, hay que bañarlos, vacunarlos, no dejarlos sueltos, también es protección al medio ambiente el tener la tenencia de las mascotas, más si los niños juegan con ellas", recomendó.



Los primeros síntomas que deja esta enfermedad en el humano son el dolor muscular y fiebre, destacó, y el ataque al estado general.