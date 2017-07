Jóvenes son la fuerza para transformar: Obispo

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La unión de los jóvenes cajemenses puede crear una fuerza capaz de transformar cualquier situación negativa, e incluso "hacer temblar la Tierra", destacó el obispo Felipe Padilla Cardona, en la segunda Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral Juvenil.



Padilla Cardona reconoció que la iglesia debe cambiar su actitud ante los jóvenes, y que debe darse la oportunidad de escucharlos más.



"Los católicos no hemos propuesto una solución seria a lo que pasa, solo estamos esperando, lamentando pero no le entramos, por eso necesitamos la fuerza de los jóvenes, una fuerza que nadie va a parar y que puede hacer temblar la Tierra", recalcó.



La Iglesia espera de los jóvenes una actitud de respuesta a lo que pasa en el mundo y principalmente al que se conviertan en portadores de buenas noticias hacia el mundo, dijo, y hacia a otros muchachos que no tienen paz en sus vidas.



Agregó que la iglesia no quiere imponer ideas a los jóvenes o decirles cómo trabajar, sino que únicamente quiere fungir como apoyo y respaldo de sus acciones.



"Estamos dispuestos a acompañarlos pero si no quieren un acompañante vamos a estar atentos para que les vaya mejor y construyan el futuro", mencionó.



En el encuentro celebrado en el Centro de Promoción Integral Juvenil, los jóvenes líderes tuvieron la oportunidad de dialogar con el obispo y entre otras cosas le expresaron la necesidad de tener más apoyo, de parte de los sacerdotes.



También le pidieron consejos para poder llegar de una forma más efectiva a otros jóvenes que no conocen a Dios, e incluso a sus mismos padres de familia.



Monseñor destacó la necesidad de llevar a Dios a todos esos jóvenes que no lo conocen, ya que se calcula que del total de católicos de entre 12 y 29 años que hay en la Diócesis, menos del 10% tienen una vida activa en algún apostolado o servicio encaminado a hacer el bien a los demás.