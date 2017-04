"Venía dormida, los gritos me despertaron"

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

"Venía dormida cuando de repente los gritos me despertaron", expresó Janeth Molina Martínez, de 17 años, quien venía junto a su mamá María de Los Ángeles Martínez Bacobachi, de 46 años, la cual la abrazó al momento del accidente.



Las dos heridas, de 16 personas que resultaron lesionadas en el accidente ocurrido ayer en la madrugada en el Valle del Yaqui, coincidieorn que sus compañeros hombres las ayudaron para salir del camión y llevarlas a la carretera para el traslado al hospital.



"Yo solo tengo golpes, mi mamá es la que tuvo fractura de nariz y algunos raspones en cara y cuerpo, a mí ya me dieron de alta", manifestó, "ella (mamá) se quedará internada".



"Sentí la sacudida y de repente nos salimos de la carretera, de repente comencé a rodar por el asiento y ya que terminó todo", recordó Isabel Leyva, otra de las lesionadas, "sentía que todo me daba vueltas",



Los hechos



Saldo de 16 personas heridas dejó el accidente ocurrido en el Valle del Yaqui tras impactarse un camión que transportaba jornaleros contra una máquina trilladora que era trasladada por un tráiler y provocó la caída del autobús al dren situado a un costado de la carretera.



El suceso se registró a las 04:00 horas en la calle 29 entre Vícam y el poblado Casa Blanca, después de que los pasajeros en su mayoría mujeres con edades entre 14 y 45 años, eran trasladados a sus poblados de Pótam y Guásimas, después de haber concluido su turno laboral en una empacadora de tomate.



Ramas los salvan



"Sólo Dios sabe lo que nos tiene preparado, me amarré del volante y de repente caímos al dren, las ramas crecidas nos salvaron de que el camión no volcara y provocara una desgracia mayor a quienes veníamos adentro", expresó Jesús Camargo, de 37 años de edad.



El chofer del camión, quien resultó policontudido, explicó que venía por la carretera rumbo a Pótam y que de repente el excedente de dimensión de la trilladora lo impactó y tras maniobrar perdió el control y el autobús salió de la carretera cayendo al dren.



Los heridos fueron trasladados por los cuerpos de emergencia de Vícam, San Ignacio Río Muerto y de Capufe al IMSS de Obregón.