Confecciona el ropón del Niño Dios

Ciudad Obregón(GH)

Sabe coser, pintar, tejer, bordar y crear todo que la imaginación puede echar a andar, pero un día una clienta le pidió a Rosa María Valenzuela Castro hacer un ropón para el Niño Dios, y desde hace cuatro años se dedica a vestir al principal icono de la celebración de la Navidad.



Dos agujas y un gancho son las herramientas indispensables para tejer el atuendo que comprende el ropón, gorrito, zapatos, guantecitos y el pequeño cobertor que cubrirá el pesebre, unos lo prefieren de color blanco, hay quienes de color beige o también azul o amarillo.



"Cuando llegan y me hacen el pedido lo primero que les digo es que me tienen que dejar al niñito, porque le tengo que estar tomando medidas, mientras estoy confeccionando el traje, una vez terminado se los entrego ya vestido y listo para que lo puedan poner en su nacimiento", expresó Rosa María.



Lo primero que teje es el ropón, de ahí va continuando con los demás accesorios, una semana es lo que le lleva hacer el atuendo completo, hay quienes le piden dos paquetes, para tenerle un cambio de repuesto, como marca la tradición.



"Durante todo el año me dedico a tejer los ropones, muchos los mando a Estados Unidos, para quienes siguen la tradición allá, para que el 24 en la noche, todos tengan listos y vestidos al niñito divino que colocarán en el pesebre el día 25 de diciembre", destacó.



Rosa María manifestó que durante la Nochebuena el Niño Jesús es arrullado y ya listo con su ropón se acuesta en el pesebre en la representación del nacimiento, ahí permanece hasta el 2 de febrero que se levanta y se lleva a bendecir ataviado en su ropaje.



En cada traje que entrega terminado, entrega una parte de la bendición que ha recibido de Dios, aseguró, al dotarla de ese don.



Rosa María a través de sus manos e imaginación ha podido dedicarse a esta actividad con la cual se ayuda de forma económica.