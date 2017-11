Pide atención médica para su madre tras presunta negligencia

Ciudad Obregón(GH)

Al haber dejado ya de caminar de manera definitiva y contar con otros problemas a causa de una infección en el tórax, Dulce Rodríguez Jiménez exigió una pronta atención médica para su madre.



La derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que la infección la adquirió su madre tras una cirugía a corazón abierto en marzo de este año, la cual no fue bien cuidada.



"Le dejaron la caja toráxica contaminada, la infección que le dejaron adentro se le fue la columna y le despedazó la médula, me tuvieron dos meses y medio en curaciones y ahorita no se hacen responsables del daño que le hicieron.



"No saben qué tipo de infección fue la que afectó, está con oxígeno y sonda, está dejando de mover sus manos, me dicen que es por la edad pero apenas tiene 57 años, exijo una valoración médica de diferentes doctores y justicia para ella", recalcó.



El cuidado y atención de su madre estuvo a cargo de cuatro médicos, dijo, quienes ya fueron denunciados ante derechos humanos y la Procuraduría General de Justicia.



"Ingresó en marzo por una prueba de esfuerzo y de ahí se vio muy grave, le hicieron la operación de corazón abierto de emergencia y salió muy bien, pero en abril se le abrió la herida completamente, del pecho hasta el hueso, acudimos a Urgencias y el cirujano me dijo que con curaciones iba tener", recordó.



Desde dicha fecha han sido diversos los diagnósticos que el IMSS les ha dado, desde el Síndrome de Guillen Barré o males de la edad, indicó, sin avance alguno.



Además, parte del expediente ha sido cambiado y "maquillado", quizás para evadir ante el resto de los médicos su negligencia, mientras a su madre ahora le niegan la atención, manifestó.



Apoyará IMSS investigación en caso



La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informó a través de un comunicado que coadyuvará en la investigación que realicen las autoridades competentes, en el caso de María Aracely Jiménez Quesney.



En él se señala que serán las autoridades las que determinen si hay o no responsabilidad en el caso de la citada derechohabiente, y que se acatará dicha resolución jurídica.



"Por lo pronto, la atención médica para la paciente continúa de manera puntual con apego a la normatividad que rige a la institución y se contempla su envío para siguiente valoración a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Guadalajara, Jalisco", señala el comunicado.