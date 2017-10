Alerta Bomberos por mal uso de velas

Ciudad Obregón(GH)

Para evitar incendios en casa habitación por el uso incorrecto de velas en el periodo de mayor uso por el festejo del día de San Judas Tadeo y de Muertos, el comandante del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, alertó sobre su uso.



Osvaldo Villagrana Amaro recordó que el año pasado se registraron dos incendios en viviendas habitadas, por la mal colocación de estos artículos.



"El colocarlas en lugares donde hay material combustible como puede se tela, madera, cartón, puede ser un foco rojo.



"El año pasado el mal uso fue precisamente lo que provocó el incendio, una colocada en un ropero y otra cerca de una cortina, en ambos casos la flamita alcanzo a generar el fuego, el departamento acudió a combatirlas, no hubo lesionados pero sí perdidas materiales significativas", comentó.



Aunque en los panteones no se han registrado casos graves de incendios, sí se han dado diversos conatos año con año, dijo, y es necesario reforzar la prevención.



"Las velas pueden ocasionar un conato en casas, panteón, donde se utilicen, en el panteón hay muchas flores de papel, coronas, colocar una vela cerca puede ocasionar un incendio, ya ha habido", manifestó.



Las veladoras representan siempre un riesgo cuando no son supervisadas de manera constante, añadió, sobre todo cuando la costumbre también integra el salir de casa y dejar estas solas.