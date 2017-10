Impacta a productores de leche el alza en los insumos

Ciudad Obregón(GH)

Con una baja en producción de leche y un fuerte impacto por el alza de los insumos, cerrarán este 2017 la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche en el Valle del Yaqui, informó el presidente del consejo de administración.



Este año se cerrará con una producción de 42 millones de litros a nivel estatal, explicó Atanasio Holguín González, lo que representa al menos 6 millones menos que en el 2016 cuando se dieron 48 millones.



La Asociación del Valle del Yaqui es la encargada de producir alrededor de 32 millones de litros, mientras que Hermosillo: 9 y Caborca el resto, comentó.



La producción ha decaído en un 15% por la falta de ingresos y el alza en los insumos, indicó, los cuales no se han podido reflejar también en el costo del lácteo.



"Si esto no se corrige en corto tiempo se afectarán a muchas familias que dependen de nuestros negocios, creamos muchos empleos en el Estado. Todo funciona a base de gasolinas, de diesel, todo se mueve vía carretera, ferrocarril y esos ya tuvieron sus aumentos en fletes y todos los aspectos", señaló.



Los combustibles como el gas, la gasolina y el diesel no son los únicos productos que han incrementado su precio de manera indiscriminada, expuso, pues en el 2016 la tonelada de alfalfa se adquiría en 2 mil 200 pesos y ahora 2 mil 750.



"Todos los insumos que nosotros compramos han subido de precio, llámese alfalfa, silo, energéticos, maíz, granos, concentrados. 100% tiene que ver en la producción porque si al ganado no le das la proteína, energía, alimento balanceado no te produce la leche que debe", lamentó.



Otro de los motivos de la baja en producción es la venta de ganado que se ha tenido que ejecutar para hacer frente a los gastos, indicó, sobre todo el pie de cría.