Policías reprobados en Cajeme esperan nuevo examen C3

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Una nueva fecha para la aplicación del examen del C3 esperan las autoridades municipales y los 83 elementos que resultaron reprobados en esta prueba.



Mientras tanto, estos elementos continúan con sus tareas sin portar arma de fuego, en otras áreas como viales y administrativas, se dio a conocer.



"Hicimos una solicitud para que se revisaran bien los exámenes porque no nos entregaron a nosotros la información de los 83 elementos que no pasaron", dieron a conocer las autoridades municipales, "no podemos iniciar un proceso administrativo".



No hay manera de darlos de baja, no hay la información necesaria para poder justificar un proceso administrativo que los separe del cargo, se agregó.



Ante la falta de dicha información el Ayuntamiento de Cajeme solicitó la aplicación de nueva cuenta del examen de confianza, indicó, desde hace dos semanas.



Algunos de estos elementos llevan una carrera de años y reconocimientos por su labor dentro de la corporación municipal, se destacó, y no puede comenzársele un proceso por no haber aprobado el examen quizás por obesidad o alguna otra razón que se pueda trabajar y solucionar.