Escuela Cámara Junior lucha por la no reubicación

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La Escuela Primaria Cámara Junior de la Comisaría de Cócorit inició clases el pasado lunes con la lucha por la no reubicación, coincidieron los padres de familia.



Guadalupe Polanco Castro, madre de una alumna de quinto grado y presidenta de la Asociación de Padres de Familia, manifestó que sin autorización alguna las autoridades municipales buscan remover la escuela a una zona insegura.



Para evitar esta acción, padres de familia acudieron a Hermosillo ante las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), expuso, donde lograron un amparo en el área de asuntos jurídicos.



"La escuela está amparada, tenemos un escrito de Sergio Cuéllar Urrea, del Juzgado Octavo, es el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEC de Sonora, dice que la escuela en ningún momento ha realizado acciones tendientes a la reubicación de la escuela", abundó.



El plantel se ubica actualmente sobre la calle Hidalgo entre Ayuntamiento y Yáñez, dijo, y no se permitirá la reubicación a las afueras de la comunidad.



"Hay un edificio ya construido, vino la supervisora en vacaciones y le dijo a los padres que se iba a reubicar, en Hermosillo nos dicen que la escuela no se mueve y las autoridades de aquí que sí se mueve, ¿entonces qué está pasando?", mencionó.



La escuela permanecerá laborando donde lo ha hecho desde hace años, indicó, mientras llega la resolución total del caso.



Faltan "aires" para el cambio



Aunque las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no ha emitido información oficial conforme a este tema, Armando Alcalá Alcaraz, secretario del Ayuntamiento de Cajeme, confirmó los planes de reubicación de este plantel escolar.



"Lo que estoy enterado, porque es un tema de la delegación de la SEC, y porque ayer estuvimos platicando con Ariel Solís precisamente, es lo de la seguridad del nuevo plantel, inclusive por ahí había una situación de que los aires no habían quedado conectados y otras cosas".



"Tenemos entendido como autoridad, porque no nos corresponde, que sí se hará el cambio de plantel, lo único que están ahorita mejorando las áreas pendientes, tenemos entendido que no es por lo de Pueblo Mágico sino por muchos motivos más", concluyó.