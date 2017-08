Desalojan familias por gasoducto perforado

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

La Unidad Estatal de Protección Civil coordina el desalojo precautorio de 30 familias avecindadas en Estación Corral quienes manifestaron afectación en su salud por inhalación de gas luego del daño que recibió un tramo de gasoducto en territorio Yaqui.



Las familias desalojadas recibirán albergue en la escuela primaria Ruffo E. Vitela de la comunidad de Esperanza.



La Unidad Estatal de Protección Civil recibió el reporte de una perforación en el gasoducto que cruza por territorio Yaqui, a la altura del kilómetro 29, por lo que de inmediato se activó el protocolo de verificación y coordinación con autoridades locales y de la empresa a fin de establecer las medidas respectivas.



Como medida precautoria se ordenó el cierre de válvula que permite la circulación de gas, la cual se ubica en Estación Corral para detener el flujo de combustible y reducir el riesgo que significa la fuga.



TARDARÁ HORAS EN DISIPARSE



El contenido de gas en el ducto durará horas en disiparse luego del cierre de válvulas por lo que se hizo un llamado a la población civil a que se mantuviera alejada de la válvula y de la perforación en el tramo del gasoducto.



Se mantiene comunicación constante con personal de mantenimiento de la empresa Gas Natural de Agua Prieta para dar seguimiento a las acciones de rehabilitación de la gasoducto y verificar se realicen de acuerdo a los protocolos vigentes.



Se exhortó, señala la UEPC, a las autoridades de la Tribu Yaqui a que permitieran la reparación inmediata para que se elimine al 100% el riesgo.



Señalan yaquis que deberían aplicar sus usos y costumbres

Por Susana Arana



LOMA DE BÁCUM, SONORA (GH).- El secretario de la Loma de Bácum, Martín Valencia Cruz expuso que aunque la etnia debería aplicar sus usos y costumbres en su territorio (con los detenidos), no quedó más que turnarlos hacia el Ministerio Público Federal.



"Nosotros platicamos con los cuatro trabajadores y les dijimos que para entrar en territorio Yaqui ocupan un permiso, no estamos cerrados a dárselo a nadie", comentó.



Según los procesos judiciales que llevan en el tema de la eliminación de la mencionada tubería, hay una resolución que marca que los trabajos no pueden continuar, destacó, y éstadebe respetarse.



"Nuestra postura siempre ha sido muy clara, la de hablar y hacer respetar las leyes, en este caso no tenemos otra opción que turnarlos al Ministerio Público", mencionó.



Mientras que los trabajadores son trasladados al MP federal, sus vehículos y material de trabajo quedará en garantía en la guardia tradicional, apuntó Guadalupe Cruz, otro de los integrantes de la etnia.