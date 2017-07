Cierran hortaliceros "temporada difícil"

Ciudad Obregón(GH)

Durante la primera quincena de este mes quedó cerrada la temporada agrícola 2016-2017 para la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), la cual describen como "difícil".



En comparación con otros años, las bajas temperaturas no estuvieron presentes y por ende no hubo registro de daños por este motivo, explicó Luis Renán Cruz Valenzuela, gerente de la Asociación, pero sí los hubo por muchos otros como los mercados.



Estos se mantuvieron "deprimidos" y los precios en general de todas las hortalizas fueron muy bajos, mencionó.



La sobreoferta que se registró también en el País y en los de explotación fue negativa para el sector, dijo, que envía sus productos cada año para los Estados Unidos.



"Fue una temporada muy difícil porque en años anteriores hacías un balance de la temporada y decías: Dos, tres cultivos estuvieron de regular a malos en cuestión de mercados, otros más o menos bien, pero en esta en particular fue algo muy generalizado", abundó.



Aunado a esta situación este año hubo presencia de enfermedades y virus como la mosca blanca que atacó sandias y calabazas, mencionó, y de marranillo del chile.



"Hubo buena producción, con problemitas de virosis, pero más o menos salimos en producción bien, el cierre se da a finales de junio pero hay productores que siguieron a reserva de que mantuvieron los cultivos bien en cuestiones de sanidad", expuso.



Los pronósticos para el siguiente ciclo agrícola que inicia con los trasplantes en el mes de septiembre aún son inciertos, destacó, pues como pueden estar en este momento deprimidos a la hora de la cosecha pueden mejorar o empeorar.