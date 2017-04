Roban cableado y dejan sin luz unidad deportiva

Ciudad Obregón(GH)

Más de 700 niños y jóvenes resultaron afectados por el robo del cableado de la Unidad Deportiva de la colonia Cajeme, donde se practica el futbol, basquetbol y cuenta con un área recreativa.



Mañana y tarde, los viernes y sábado las diferentes canchas de futbol y basquetbol son abarrotadas por chicos y grandes.



Los niños y jóvenes habitantes de las colonias aledañas, ahí fomentan el espíritu de convivencia.



En los días de la Semana Santa, los usuarios de las áreas deportivas se percataron que se había extraído el cableado, por lo que por la noche ya no es funcional ante la falta de iluminación.



Preocupados



Karla Lizeth Soto Higuera es integrante del equipo femenil de futbol "Michurris" de la liga KGM, quien pasa gran parte del fin de semana practicando y entrenando su deporte favorito, hoy se encuentra preocupada porque ya no podrán programar jornadas con horario nocturno.



"Cuando empieza a oscurecer ya no hay iluminación, ahorita estamos de vacaciones pero esperemos que se haya resuelto el problema cuando se reanuden las ligas el próximo fin de semana", manifestó la futbolista, "también se programan partidos por las noches".



Otro de los afectados es Walter Andrés Villanueva de 12 años de edad, habitante de la colonia Cajeme, estudia la primaria en el turno vespertino y cuando termina su horario de clases la costumbre es ir a practicar basquetbol a la unidad deportiva, y ahora ya no podrá hacerlo.



"Sólo un rato podré venir a jugar baloncesto, ya no se pueden prender las lámparas y se pone muy oscuro este lugar, ahora en vacaciones me vengo todo el día, pero estoy triste porque ahora que regrese a la escuela, no podré venir a jugar, hasta que vuelvan a arreglar las lámparas", externó el pequeño deportista.



Karen Dalila González todas las tardes lleva a su pequeño hijo de un año al área recreativa de la unidad deportiva, ya que en las mañanas trabaja vendiendo ropa", expuso, "desde que sucedió el atraco, el tiempo de diversión se ha tornado más corto porque en cuanto oscurece tiene que regresarse a casa.



El pasado mes enero se inauguró la remodelación, en la que se invirtió un millón 800 mil pesos en la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, donde se realizan ligas deportivas de diferentes categorías en la rama varonil y femenil.