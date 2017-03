Recuperarán clientes con turismo religioso

Ciudad Obregón(GH)

La baja de consumidores que se registrará en los restaurantes durante la Semana Santa por la salida de los cajemenses, será recompensada por el turismo religioso, pronosticó Alier Chávez Valenzuela.



El recién nombrado presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) recordó que la congregación cristiana cada año se reúne en la ciudad durante la Semana Mayor, en un congreso, que atrae a residentes de todo el Noroeste.



"Se espera que acudan alrededor de 14 mil cristianos, van a consumir en los establecimientos locales y esperamos que haya un ligero incremento", expuso.



La derrama económica que se espera no está contabilizada, indicó, pero beneficiará tanto a los restauranteros como a los hoteleros.



"Con el consumo de esos días no creemos que haya afectaciones, por la gente de Obregón que va a salir a las playas", detalló.



Desde el inicio de la Cuaresma y tras el puente del pasado fin de semana, las ventas han sido buenas a "secas", abundó, pero menores a las del año pasado.



Explicó que el temor de la alerta emitida por diversas autoridades de Salud y Sanidad en cuanto a la contaminación de los moluscos aún continúa, pese a que fue levantada días después.



"Hemos tenido buenas ventas, lo he sondeado y sí ha subido un poco", apuntó, "pero todavía no está como el año pasado".