Mosquita está sin control en el Valle del Yaqui: JLSV

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La presencia de la mosquita blanca en algunos cultivos establecidos en el Valle del Yaqui no se ha podido erradicar, por lo que registra ya un alza en su población.



Alejandro Suárez Beltrán, gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV), recordó que fue en agosto del 2016 cuando está presuntamente se eliminó del cultivo de la soya, pero en realidad sólo migró hacia otros más.



A finales del 2016 diversas hortalizas como calabazas y sandías contenían grandes poblaciones de esta plaga, abundó, así como el frijol que se sembró en septiembre y octubre.



Aunque los productores han intentado eliminarla, las temperaturas registradas durante los últimos meses del 2016 no fueron las adecuadas, y sólo ayudaron en su reproducción, comentó.



A la fecha, el registro de esta plaga continúa en diversos cultivos, lamentó, inclusive aumentado por lo menos en tres veces su población.



"Estamos viendo cantidades, te puedo decir que el 60% de las hojas están infestadas por mosquita blanca, estamos en promedio con tres veces más poblaciones este año que el año pasado a la misma fecha", expuso.



La papa, calabaza y tomatillos son unos de los cultivos con mayor afectación en este momento, señaló, y hay un grave riesgo de que la soya de verano también pueda sufrir una especie de contagio.



"Por eso es la preocupación de lanzar la alerta, para que se ajusten a las fechas de siembra, cada productor debe proteger su cultivo", externó, "nosotros sólo monitoreamos y lanzamos la alerta para que el productor esté atento."El área de mayor afectación es la de Villa Juárez, no se ha controlado como debe de ser", agregó, " hay que hacer una buena elección de productos, que realmente afecten a la plaga, que la controlen".