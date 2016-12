Agricultores piden pago de deuda en CO

Ciudad Obregón(GH)

Los saldos pendientes en el trigo y otros cultivos por parte de la Federación mantiene con trabas a los productores del Sur de Sonora, por lo que solicitan el pronto pago.



Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Tres Valles, indicó que los apoyos de la inducción a trigo harinero, cártamo y de otros programas del 2015-2016 no han sido cubiertos, pese a que ya se arrancó con el ciclo 2016-2017.



La inducción a la soya y a las proleaginosas tampoco ha sido cubierta, subrayó, y los productores del sector social esperan avances en el tema.



"60 millones de pesos es lo que estaba por derramarse de los mil 910 pesos en trigo, creo que de los 73 millones de pesos de proleaginosas nada más bajaron 25 millones, restan 40 y tantos, eso trae al productor en situaciones complicadas económicamente", detalló.



Por lo menos son 100 millones de pesos los que se adeudan de la Federación en el tema del campo, estimó, y la justificación desde hace más de 6 meses es la falta de recursos.



Abundó que aunque ya comenzó el ciclo agrícola y su siembra y el gasto en los insumos que han sufrido granes alzas, no se han emitido los nuevos programas.



Pronósticos positivos



Aunque los aumentos están impactando de forma significativa en la producción de cultivos y pese a que los rendimientos en los últimos años no han sido buenos, las expectativas de los productores son positivas, recalcó Rodolfo Elías Rodríguez Flores.



El clima y la falta de horas frío han tenido mucho que ver en este tema, señaló el presidente de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (Uspruss), condiciones que han prevalecido presente este mes de diciembre.