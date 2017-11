Van contra la artritis y osteoporosis

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Para prevenir los casos de osteoporosis y artritis en la ciudadanía cajemense, el Sistema DIF Cajeme en coordinación con Huesos y Articulaciones sin Dolor, llevarán a cabo una campaña de prevención.



Ena Olea de Félix, presidenta del Sistema DIF Cajeme, informó que la campaña dará inicio este jueves 23 de noviembre, y concluirá el próximo martes 28 de noviembre, incluyendo sábado y domingo.



“Es importante traer jornadas en beneficio de la salud, por ello invitamos a todos a que acudan a esta campaña de prevención, que no es sólo para adultos mayores sino también para los jóvenes” comentó.



La atención médica se ofrecerá de 9:00 a 16:00 horas, indicó, en el domo de la Plaza Álvaro Obregón a un costado de Catedral.



Durante la campaña se realizarán estudios de detección temprana de osteoporosis y artritis con un costo simbólico de 30 pesos, destacó, y los únicos requisitos para realizarlos son: ser mayor de 18 años, no estar embarazada y no tener marcapasos.



María de Jesús Jiménez Marroquín, coordinadora de la campaña de prevención, recordó que esta inició hace cinco años en el estado de Puebla, y en los últimos dos años se ha expandido a más de 40 ciudades del País.