Alertan por consumo de bebidas energéticas

Ciudad Obregón(GH)

El consumo de las bebidas energéticas para mantenerse despiertos o para adquirir energía en el gimnasio o trabajo en el campo, han dejado muertes por infartos, alertó Leonel Hurtado Ortega.



El consumo de estas suelen aumentan en periodo de calor por las inclemencias del clima, dijo el subdirector del Hospital General de la Ciudad, pero en el invierno no baja y su uso es constante combinado con el alcohol.



"Aquí nos llegan (pacientes), pero ya no sabemos si fue la ingesta del alcohol nada más o que lo revolvieron", expuso, "los jóvenes lo hacen mucho y causa muchos problemas, arritmias, hipertensiones, muertes súbitas, forzan mucho el corazón y aparte los riñones". Sola o acompañada esta bebida puede contribuir a la adquisición de diferentes males, dijo, por eso deben ser consumidas con moderación.



"Se la toman como si fuera agua, la toman para aguantar más, despertar más rápido", subrayó, "y no es cierto, es como todo el azúcar, si tú te estas tomando concentraciones de azúcar y otras sustancias que tienen esas bebidas se abusa de ellas y se cae en las enfermedades".



Estas bebidas no deben tomarse a la ligera y deben usarse de manera muy esporádica, recalcó, para evitar sus daños.