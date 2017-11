Organismos rechazan salario mínimo

Ciudad Obregón(GH)

El aumento de ocho pesos en el salario mínimo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es insuficiente para las necesidades básicas de los trabajadores mexicanos, quienes han perdido desde hace años el valor adquisitivo, coincidieron.



Alier Chávez Valenzuela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que este aumento es insuficiente, por lo que se debe seguir en busca de mejores empleos más remunerados.



"El salario mínimo no corresponde a cubrir las necesidades del ciudadano, apenas subsiste una persona con ese sueldo, no tiene una calidad de vida deseable, es por eso que el sector empresarial debemos proponer más y mejores empleos que le brinden la oportunidad de desarrollarse a los empleados", abundó.



Abraham Fierros Morales, presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Sub Urbano del Sur de Sonora, mencionó que aunque los trabajadores de la región no solo reciben un salario, sino dos o tres, el equilibrio es necesario.



"Con las alzas que se están manejando en insumos y combustible va a tener que haber un ajuste en la tarifa y con apenas 46 pesos semanales extra que van a percibir se van a ver afectados los compañeros del sector trabajador", añadió.



Todas las autoridades deben afrontar esta problemática, apuntó, en busca de dar movilidad a la economía y mejor calidad de vida a los sonorenses.