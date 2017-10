Urgen a destinar recursos a la cultura en Sonora

Ciudad Obregón(GH)

Para combatir la delincuencia es necesario impulsar aún más el sector "culturero", el cual se mantiene sin recursos y en descuido, destacó Irma Arana Rodríguez.



La directora de la Agrupación para las Bellas Artes (Apalba) en Ciudad Obregón manifestó que desde el año pasado el recorte de recursos ha impactado de manera significativa tanto en el Municipio como en el Estado, siendo esto parte del incremento de la delincuencia.



"En todo el año esta organización recibió cero apoyo; en el 2016 sí hubo, este año no hubo... para nadie, yo creo", comentó.



La situación en la que se entregó la administración estatal es una de las causas de este recorte, indicó, que ha limitado la ejecución de diversos programas con los que se ayuda a combatir y prevenir la delincuencia.



"El caso es que no se ha podido apoyar por la falta de recursos; ha tenido que ajustar la señora Gobernadora y me imagino que el año que viene vamos a estar parecidos", indicó.



Las labores por parte las diversas organizaciones encargadas de difundir la cultura y las artes han continuado, destacó, pero no de forma suficiente.



La juventud y la niñez deben ser encaminadas hacia alguna de las artes -como la música o el baile-, mencionó, para que así no se caigan en el ocio o las drogas, inclusive en la delincuencia.