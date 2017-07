"Baches" y obras retrasan tránsito vehicular al PICO

Ciudad Obregón(GH)

Desviaciones y daños en las calles por las lluvias retrasanalentanel tránsito vehicular en la ruta de la Sufragio Efectivo y Jalisco hasta llegar al Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO).



Los retrasos van entre los 5 y 15 minutos para ingresar a la zona industrial.



Javier Aguiar Meneses expuso que esta situación es a causa del mal estado de las calles por las pasadas precipitaciones pluviales, aunado a las desviaciones originados por obras en la calle Sufragio Efectivo y Jalisco.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) indicó que además en esta zona donde se albergan 120 empresas se han registrado diversos problemas de tráfico, sobre todo en las "horas pico".



"Lo que se ha visto y se ha estado solventando es el tráfico que síse ha recopilado, hay calles cerradas, inundaciones, pero son épocas que así son, así se han vivido todo el tiempo, esperemos que una vez que pasen todas estas construcciones estos problemas no se vean tanto", abundó.



El traslado hacia las empresas del PICO se ha incrementado de forma significativa por la lentitud del tráfico, explicó, lo que ha dejado el inminente cambio de rutas.



"Dependiendo de las ‘horas pico’ se incrementan los problemas, a veces muy temprano, por la salida y entrada de los horarios de trabajo, a todos nos ha tocado, hemos batallado para entrar o tardado un poquito más, 5, 10 minutos, 15 minutos más", mencionó.



El Comité de Usuarios del Parque al igual que las empresas y el organismo, están en la espera del arranque de obras que reduzcan estos problemas, subrayó, como lo son las del drenaje pluvial y la rehabilitación de calles.



Con apoyo del Ayuntamiento se trabaja con las vías que aún no formarán parte de la primera etapa de rehabilitación, subrayó, pues aún no se tiene fecha para ello.