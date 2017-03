Ganaderos están inquietos por la sequía en Cajeme

Ciudad Obregón(GH)

La falta de lluvias desde el verano pasado y de equipatas en el invierno mantienen con preocupación al sector ganadero, y aunque hay mortandad, no hay registro de cifras.



Alan Ervey Ronquillo Amado, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), recordó que este panorama no se presentó el año pasado, cuando los ciclones y huracanes sí dejaron beneficios en el Sur, y no sólo en el Norte.



A esta fecha, la zona con mayor afectación por la escasez de pasto, que sirve como alimento para los animales, es la de Buenavista, Cumuripa y Agua Caliente, expuso, y las áreas aledañas a la presa Álvaro Obregón.



"Todos los ciclones que se presentaron iban y pegaban en la parte Norte del Estado, en el Sur no tuvimos precipitaciones que nos favorecieran", abundó, "tuvimos mucho menos porcentaje de lluvias este año, menos lluvias del verano, nada más la lluvia del 18 de febrero.



"No tuvimos equipatas de invierno y no tuvimos lluvias en noviembre ni diciembre", agregó.



Áreas afectadas



Otras de las zonas con problemas son las cercanas a Quiriego y Rosario, indicó, donde se han "disparado" también los costos de producción.



Explicó que los incendios también han acabado con las reservas, ya que al terminarse el agostadero dejan sin corral y se tiene que llevar más forraje, pacas de maíz, alfalfa, suplementos proteicos y gavilla de trigo.



"Es difícil hablar de porcentajes", externó, "desde noviembre empezaron a dar suplementos y a prepararse".



Aunque las áreas con más sequía están cercanas a la presa, no se puede utilizar dicha agua, mencionó, y sólo son unas zonas las que se mantienen húmedas y con pasto, mientras que el resto secas y con problemas.